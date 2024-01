Sgis Songshan Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Materialsektor liegt der Aktienkurs von Guangdong Zhongnan Iron & Steel mit einer Rendite von -9,55 Prozent um mehr als 2 Prozent darunter. Die durchschnittliche Rendite der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt in den letzten 12 Monaten -7,14 Prozent, wobei Guangdong Zhongnan Iron & Steel um 2,41 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Guangdong Zhongnan Iron & Steel liegt bei 61,11 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf 80,65 beläuft, führt zu einer Einstufung als "Schlecht" für einen Zeitraum von 25 Tagen. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".

Die Anleger haben Guangdong Zhongnan Iron & Steel in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen ergab überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Zusätzlich wurden 7 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Zhongnan Iron & Steel bei 5,2, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.