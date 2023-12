Sgis Songshan Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Guangdong Zhongnan Iron & Steel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,85 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,55 CNH, was einem Unterschied von -10,53 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,8 CNH zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine Abweichung von -8,93 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Guangdong Zhongnan Iron & Steel derzeit einen etwas niedrigeren Wert von 1,04 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guangdong Zhongnan Iron & Steel liegt bei 73,68, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 78, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation mit einer "Schlecht"-Einstufung bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Guangdong Zhongnan Iron & Steel in diesen Kategorien eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also für die Guangdong Zhongnan Iron & Steel-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf Dividenden, den RSI und das Sentiment im Netz.