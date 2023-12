Sgis Songshan Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Guangdong Zhongnan Iron & Steel-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,87 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 2,71 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -5,57 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein ähnliches Bild, mit einem -4,91 Prozent Abweichung und einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guangdong Zhongnan Iron & Steel-Aktie sowohl auf kurzfristiger Basis als auch auf 25-Tage-Basis gemäß dem RSI überkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 90,91 Punkten, während der RSI25 bei 56,9 liegt. Die Aktie wird somit mit einer "Schlecht"-Bewertung für den kurzfristigen RSI und einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Guangdong Zhongnan Iron & Steel ist insgesamt positiv, wie Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien zeigen. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Allerdings ergibt die Analyse um Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Guangdong Zhongnan Iron & Steel-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 1 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.