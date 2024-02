Sgis Songshan Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Guangdong Zhongnan Iron & Steel. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 17,05 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Guangdong Zhongnan Iron & Steel in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die fundamentale Analyse. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Zhongnan Iron & Steel liegt bei 5,2, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass die Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird, da sie sich um 4,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt hat. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -6,45 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.