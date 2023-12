Sezzle Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht eine genaue und frühzeitige Erkennung von starken positiven oder negativen Ausschlägen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Sezzle jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Sezzle vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 14,34 USD für den Schlusskurs der Sezzle-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 24,41 USD, was einem Unterschied von +70,22 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating für Sezzle vorliegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sezzle wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 12,98 Punkten, was darauf hinweist, dass Sezzle überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 20,45 eine überverkaufte Situation an. Somit erhält die Sezzle-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien wurden Sezzle in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auch von positiven Themen rund um den Wert begleitet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Sezzle.