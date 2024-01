Sezzle Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Bewertung der Stimmung und des Buzzes im Zusammenhang mit der Sezzle-Aktie ergibt ein neutrales Bild. In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Auch die Diskussionsintensität blieb im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Aufgrund dessen wird die Sezzle-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis neutral ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 45,26 Punkten, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 31,51 keine überkaufte oder überverkaufte Situation. Daher wird die Aktie in diesem Abschnitt insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sezzle-Aktie aktuell 69,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen liegt die Aktie mit einer Distanz von +43,7 Prozent zum GD200 im positiven Bereich. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Sezzle diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Sezzle-Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.