Severn Trent PK Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die aktuellen Daten zeigen, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Severn Trent derzeit bei 4 liegt, was eine negative Differenz von -0,42 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Severn Trent ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie führt.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, zeigt insgesamt eine neutrale Einschätzung, wobei 2 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung vorliegen. Kurzfristig gilt die Aktie als "Schlecht", da im letzten Monat keine positive Einschätzung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Severn Trent liegt bei 2964 GBP, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 12,23 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich hat Severn Trent in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,31 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Wasserversorgungsbranche im Durchschnitt um 19,12 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -17,81 Prozent führt. Auch im Sektorvergleich zeigt das Unternehmen eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.