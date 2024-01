Severn Trent PK Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse der Severn Trent-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2543 GBP 2,78 Prozent unter dem GD200 (2615,81 GBP) liegt, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 2645,52 GBP, was einem Abstand von -3,88 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs der Severn Trent als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Severn Trent weist hier einen Wert von 62,69 auf, der deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 898,49. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Severn Trent im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,31 Prozent erzielt, was 14,13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt 15,43 Prozent, und somit liegt Severn Trent aktuell 14,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzungen der Analysten für Severn Trent zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzung vorliegen, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Schlecht" bewertet, da die meisten Analysten sie negativ einschätzen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2964 GBP, was eine Steigerung um 16,56 Prozent vom aktuellen Kurs (2543 GBP) bedeuten würde und somit als "Gut"-Empfehlung angesehen wird. Insgesamt erhalten die Severn Trent-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.