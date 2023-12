Die Seven West Media-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse der Seven West Media zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,35 AUD verläuft. Der Aktienkurs von 0,24 AUD liegt damit 31,43 Prozent unter dieser Linie, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,27 AUD, was einer Differenz von -11,11 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, dass die Seven West Media-Aktie mit einem RSI von 62,5 als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 68. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass die Seven West Media in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Seven West Media in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

