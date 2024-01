Severn Trent PK Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Dividendenrendite von Severn Trent beträgt aktuell 4,28 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 4,14 Prozent liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

In den letzten zwölf Monaten gab es 2 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung von Analysten, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In den letzten Monatsstudien wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2964 GBP, was einem Anstieg um 16,56 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Severn Trent-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine wesentliche Veränderung in den Diskussionen über Severn Trent. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war im Vergleich zum Normalen unwesentlich mehr oder weniger, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Severn Trent-Aktie von 2543 GBP als "Neutral" bewertet, da er 2,78 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2645,52 GBP, was einen Abstand von -3,88 Prozent bedeutet. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.