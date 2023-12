Severn Trent PK Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Severn Trent ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertungen der vergangenen zwei Wochen zeigen, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf fundamentale Faktoren weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Severn Trent derzeit einen Wert von 65 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 65,3 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche einen 93-prozentigen Unterschied darstellt. Das Unternehmen wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da es unterbewertet ist.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Severn Trent derzeit einen Wert von 4,28 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,68 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Severn Trent abgegeben haben, geben insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, basierend auf 2 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie zuletzt mit einem "Schlecht" bewertet, basierend auf 1 Schlecht-Einschätzung und keiner Gut- oder Neutral-Einschätzung. Das Kursziel der Analysten für Severn Trent liegt durchschnittlich bei 2964 GBP, was eine Entwicklung um 9,74 Prozent darstellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch von den Analysten als "Neutral" eingestuft.