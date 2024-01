Severn Trent Aktie: Das sieht interessant aus!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Severn Trent in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Severn Trent wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Severn Trent-Aktie beträgt aktuell 51, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,32 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt mit "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Severn Trent-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,31 Prozent erzielt, was 14,13 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt 15,43 Prozent, und Severn Trent liegt aktuell 14,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzung für Severn Trent abgegeben, was im Schnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie jedoch als "Schlecht", basierend auf den vorliegenden Studien des vergangenen Monats. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2964 GBP, was eine Steigerung um 16,56 Prozent vom letzten Schlusskurs (2543 GBP) bedeuten würde. Daher erhält die Severn Trent-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Sollten Severn Trent Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Severn Trent jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Severn Trent-Analyse.

Severn Trent: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...