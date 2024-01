Severn Trent Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Severn Trent":

Die technische Analyse der Severn Trent-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 2625,67 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 2579 GBP weicht davon um -1,78 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2643,58 GBP) liegt nahe dem letzten Schlusskurs und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik der Severn Trent-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität feststellen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich für Severn Trent in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Severn Trent-Aktie liegt bei 56,36, was als "Neutral" betrachtet wird. Auch der RSI25 bewegt sich bei 56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal "Neutral" und 1-mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im vergangenen Monat ergab sich jedoch eine Gesamturteil von "Schlecht". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 14,93 Prozent und ein mittleres Kursziel von 2964 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine Stufe von "Neutral".