Severn Trent Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Severn Trent":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert für Severn Trent bei 30,61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung des Titels hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In den sozialen Medien wurde Severn Trent in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen eher negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene neutral ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Severn Trent-Aktie mit -6,87 Prozent mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Wasserversorgung", die eine mittlere Rendite von -2,46 Prozent verzeichnet, liegt Severn Trent mit 4,41 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Severn Trent ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 59,72 auf, was 94 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Gut".