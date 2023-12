Severn Trent Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die technische Analyse der Severn Trent ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 2630,53 GBP liegt, während der Aktienkurs selbst bei 2641 GBP liegt. Dies entspricht einer Distanz von +0,4 Prozent zum GD200 und führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2627,24 GBP, was einem Abstand von +0,52 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit wird die Gesamtbewertung als "Neutral" vergeben.

Die Analysten schätzen die Severn Trent insgesamt neutral ein, da in den letzten 12 Monaten 2 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Empfehlung vorliegen. In Bezug auf die letzten Studien des vergangenen Monats wird die Aktie kurzfristig als "Schlecht" eingestuft, da 0 Analysten sie als gut, 0 als neutral und 1 als schlecht bewerteten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Severn Trent liegt bei 2964 GBP, was einer erwarteten Entwicklung um 12,23 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Gesamteinstufung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Severn Trent zeigen eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was die Einschätzung als "Schlecht" bestätigt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Severn Trent ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung mit der Einschätzung "Gut".