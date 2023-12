Severn Trent Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Severn Trent":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, mit dem man feststellen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die Severn Trent-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 21, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Severn Trent weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur Durchschnittsperformance von ähnlichen Aktien in der "Wasserversorgung"-Branche ist die Performance der Severn Trent-Aktie in den letzten 12 Monaten um -14,98 Prozent niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors liegt die Rendite von Severn Trent um 14,98 Prozent darunter.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Severn Trent mit 4,28 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,68 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.