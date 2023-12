Severn Trent Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Severn Trent":

Die Severn Trent-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 4,28 Prozent gehandelt, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,67 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Severn Trent-Aktie derzeit 3,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +2,05 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Severn Trent-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der letzten Tage beschäftigten sich insbesondere mit positiven Themen rund um Severn Trent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergab jedoch, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen hat in diesem Zeitraum abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Severn Trent-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.