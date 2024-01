Severfield Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse zeigt, dass die Severfield Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 64,36 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 57,2 GBP liegt, was einer Abweichung von -11,12 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 62,45 GBP, was einer Abweichung von -8,41 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Severfield Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 89,19, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht, während der RSI25 bei 60,9 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Fundamental betrachtet weist die Severfield Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,87 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,58 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Gut" bewertet und als unterbewertet angesehen.