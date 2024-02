Severfield Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Severfield zahlt derzeit höhere Dividenden als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Mit einem Unterschied von 1,45 Prozentpunkten (5,67 % gegenüber 4,22 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Severfield ist insgesamt neutral. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Severfield durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Severfield-Aktie von 53,6 GBP als "Schlecht" bewertet, da er mit -16,22 Prozent Entfernung vom GD200 (63,98 GBP) liegt. Auch der GD50 signalisiert mit einem Kurs von 59,54 GBP ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -9,98 Prozent beträgt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für den Kurs der Severfield-Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.