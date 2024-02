Severfield Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung und Kommunikationsfrequenz der Severfield-Aktie in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 6,39 Prozent, was 2,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". In den letzten zwölf Monaten erhielt Severfield eine durchschnittliche Analystenbewertung von "Gut", basierend auf einer Kursprognose von 109 GBP und einem Aufwärtspotenzial von 104,12 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Severfield liegt bei 7,95, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 37,31, was zu einer Unterbewertung des Titels führt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

