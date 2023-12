Seven & i HoldingsADR Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Aktienanalyse: Seven & I leidet unter Branchen- und Sektorvergleich

Die Aktien von Seven & I haben in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,92 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um 21,4 Prozent, was für Seven & I eine Underperformance von -18,48 Prozent bedeutet. Auch der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,28 Prozent im letzten Jahr, wobei Seven & I 16,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger-Sentiment: Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Seven & I ist derzeit neutral. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und in den letzten Tagen gab es weder stark positive noch negative Themen rund um Seven & I.

Technische Analyse: Die Aktie von Seven & I erhält aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der des letzten 50 Handelstages weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Relative Strength Index (RSI): Anhand des RSI ist die Seven & I aktuell mit dem Wert 5,22 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Analyse zeigt, dass die Aktie von Seven & I sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich unterperformt. Das Anleger-Sentiment ist neutral und die technische Analyse sowie der Relative Strength Index deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.