Seven & i HoldingsADR Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes von Seven & I in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält Seven & I insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende weist Seven & I derzeit eine Dividendenrendite von 2,16 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet einen Wert von 1,9, was zu einer Differenz von +0,26 Prozent zur Seven & I-Aktie führt. Auf dieser Grundlage wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Seven & I nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 22,33 insgesamt 22 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Seven & I-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 83,28 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf der anderen Seite ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Seven & I eine "Schlecht"-Bewertung für die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, eine "Neutral"-Einstufung für die Dividendenpolitik und eine "Gut"-Bewertung für die fundamentale Analyse. Die Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index ergibt ein "Schlecht"-Rating für den 7-Tage-RSI und ein "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI.