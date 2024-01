Seven & i HoldingsADR Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Aktienkurs von Seven & I hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Seven & I um 17,07 Prozent unter dem Durchschnitt von 19,99 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt 21,78 Prozent, wobei Seven & I aktuell 18,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Um die Einschätzung des Aktienkurses zu ergänzen, haben Analysten neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen berücksichtigt. Die Kommentare und Befunde zu Seven & I waren neutral, und die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Stimmung rund um die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Seven & I beträgt 2,16 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,9 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Abweichung erhält die Dividendenpolitik von Seven & I eine "Neutral"-Bewertung.

Auch das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt wird die Aktie von Seven & I sowohl hinsichtlich der Rendite, der Stimmung als auch der Dividendenpolitik als "Neutral" eingestuft.