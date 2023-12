Seven & i HoldingsADR Aktie: Finger weg?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Seven & I stand kürzlich im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Seven & I, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Bei Seven & I liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 83,28 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Dividendenrendite von Seven & I liegt derzeit bei 2,16 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,9 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von +0,26 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Seven & I konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, wodurch die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.