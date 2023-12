Seven & i HoldingsADR Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) der Seven & I-Aktie liegt bei 26,62, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Seven & I-Aktie als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,51 im Vergleich zum Branchen-KGV von 29,03. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 5639,79 JPY für den Schlusskurs der Seven & I-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 5790 JPY (+2,66 Prozent Unterschied), was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 5278,75 JPY, daher erhält die Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die Seven & I-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,92 Prozent, was eine Underperformance von -26,3 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie um 24,48 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.