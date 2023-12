Seven & i HoldingsADR Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Seven & I: Langfristige Analyse zeigt gemischte Stimmung

Die Diskussionsintensität über Seven & I kann über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, und es lassen sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Seven & I eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

Vergleicht man den Aktienkurs von Seven & I mit ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche, so ergibt sich eine Underperformance von -18,22 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Seven & I 16,07 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seven & I im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Seven & I überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen gibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für das Seven & I-Wertpapier in diesem Abschnitt.