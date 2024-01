Seven West Media-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Seven West Media-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,34 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 0,25 AUD einen Abstand von -26,47 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,26 AUD, was einer Differenz von -3,85 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Seven West Media-Aktie eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 50 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten beiden Wochen wurden über Seven West Media eher neutrale Themen diskutiert. Die Aktie erhält daher heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Seven West Media-Aktie.