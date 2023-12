Seven West Media Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Seven West Media-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,34 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,27 AUD, was einem Unterschied von -20,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,27 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Seven West Media damit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Seven West Media werden auch durch die Beiträge und Diskussionen in den sozialen Medien beeinflusst. In diesem Zusammenhang zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Langfristig wird die Aktie daher auch mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen deuten jedoch auf überwiegend positive Meinungen hin. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für die Seven West Media-Aktie eine Bewertung als "Gut" für einen Zeitraum von 7 Tagen und als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer "Gut"-Bewertung führt.