Seven West Media Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert der Seven West Media liegt bei 72,73, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 54,55, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt erhält die Seven West Media somit eine "Schlecht"-Gesamtbewertung.

Die technische Analyse der Seven West Media-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 0,31 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,235 AUD, was einem Unterschied von -24,19 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,26 AUD) führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund des jeweiligen Unterschieds zum letzten Schlusskurs.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion rund um die Seven West Media gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber der Seven West Media. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Seven West Media daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating vergeben.