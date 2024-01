Seven West Media Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Seven West Media beträgt 28,57 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 34,78, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Seven West Media-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,34 AUD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,27 AUD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung für Seven West Media ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren der letzten zwei Wochen. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen wurde bei Seven West Media eine negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge in Bezug auf das Unternehmen nahm jedoch ab, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Seven West Media daher in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".