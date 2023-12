Seven West Media Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten vier Wochen gab es wesentliche Veränderungen in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Seven West Media-Aktie in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für den 7-Tage-RSI beträgt der Wert 14,29 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Seven West Media weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Seven West Media-Aktie von 0,275 AUD im Vergleich zum GD200 (0,34 AUD) als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er einen Abstand von -19,12 Prozent aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen ein Kurs von 0,26 AUD, was auf ein "Gut"-Signal hindeutet, da der Abstand +5,77 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Seven West Media-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Seven West Media ist insgesamt eher neutral. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".