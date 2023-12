Seven Priniples Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die technische Analyse von Seven Principles-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,85 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,35 EUR liegt, was einer Abweichung von -31,85 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 5,89 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs und resultiert in einer weiteren "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine mittlere Diskussion über Seven Principles, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In Bezug auf Dividenden liegt Seven Principles mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (22,92 %) deutlich niedriger und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich hat die Aktie von Seven Principles mit einem aktuellen KGV von 43,3 den Branchendurchschnitt von 70,12 unterschritten und wird daher als unterbewertet angesehen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.