Seven Priniples Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Seven Principles hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung als der Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen. Dies ergibt sich aus einer Differenz von 22,92 Prozentpunkten, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Seven Principles eine Performance von -48,98 Prozent, was im Branchenvergleich zu einer Underperformance von -58,79 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite 52,66 Prozent unter dem Durchschnittswert. Auch hier wird eine Bewertung als "Schlecht" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Seven Principles ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV von Seven Principles bei 43,3, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,12 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung als "Gut".