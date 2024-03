Seven Priniples Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Die Seven Principles-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende weist die Seven Principles-Aktie eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 17,27 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 6,76 EUR für die Seven Principles-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,45 EUR, was einem Unterschied von -19,38 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 5,33 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seven Principles einen Wert von 45,03 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 70,92. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und somit zu einer "Gut"-Empfehlung.