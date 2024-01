Seven Priniples Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Seven Principles-Aktie schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 22,85 Prozentpunkte weniger als der übliche Branchendurchschnitt von 22,85 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Seven Principles-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,7 EUR. Der aktuelle Schlusskurs von 5,05 EUR weicht somit um -34,42 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,68 EUR) liegt mit einer Abweichung von -11,09 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Seven Principles-Aktie daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Seven Principles in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Diskussionsstärke ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Seven Principles in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,98 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche im Durchschnitt um 12,55 Prozent, was einer Underperformance von -61,53 Prozent für Seven Principles entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 8,01 Prozent, wobei Seven Principles 56,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.