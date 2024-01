Seven Industries Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Seven Industries keine signifikanten Veränderungen in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Seven Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 509,69 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 508 JPY liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt ähnliche Werte und somit erhält die Seven Industries-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung für Seven Industries auf sozialen Plattformen wird als neutral bewertet, da Kommentare und Befunde neutral waren und in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Seven Industries aktuell einen Wert von 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral" für die Seven Industries-Aktie.