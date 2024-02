Seven BankADR Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation sind wichtige Faktoren, um frühzeitig Veränderungen im Markt zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Seven Bank jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie neutral bewerten. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Bei der fundamentalen Analyse fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ins Gewicht. Seven Bank weist hierbei einen Wert von 8,6 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 14,19. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält von uns daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend der Seven Bank-Aktie nahe am Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche Bewertung, weshalb wir die Aktie auch hier neutral einstufen.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Seven Bank. Der RSI7 liegt bei 75, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 63,21 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt wird die Aktie von Seven Bank daher mit einer neutralen Bewertung auf allen relevanten Analyseebenen versehen.