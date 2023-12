Seven BankADR Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Seven Bank weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,58 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hat einen Wert von 2,97 Prozent, was zu einer Differenz von +0,61 Prozent zur Seven Bank-Aktie führt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Seven Bank bei 290,84 JPY angegeben, während der Aktienkurs bei 303,5 JPY liegt, was einem Abstand von +4,35 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 301,04 JPY liegt die Differenz bei +0,82 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Seven Bank beträgt 51,19 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 49,64 Punkten im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seven Bank mit einem Wert von 18,68 deutlich höher als das Branchenmittel von 12,96. Dies macht die Aktie um 44 Prozent teurer als den Branchendurchschnitt und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.