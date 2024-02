Sevak Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Digilife von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Digilife derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 1,98 SGD, während der Kurs der Aktie bei 1,45 SGD liegt, was einer Abweichung von -26,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,73 SGD führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Digilife in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,78 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche hat Digilife eine Outperformance von +4,62 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von Digilife um 9,45 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird Digilife in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.