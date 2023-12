Sevak Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten 12 Monaten hat Digilife eine Performance von 13,42 Prozent erzielt und damit eine Outperformance von +21,22 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche, die im Durchschnitt um -7,8 Prozent gefallen ist. Im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -11,68 Prozent, wobei Digilife 25,1 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Digilife ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Digilife-Aktie beträgt 2,1 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 1,77 SGD liegt, was einer Abweichung von -15,71 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,86 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,84 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Digilife auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Digilife eine Ausprägung von 75, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 58,43, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Digilife wird als "Neutral" bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Digilife beschäftigt hat.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".