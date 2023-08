Setzt sich die Kursschwäche der Deutsche Bank-Aktie fort?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank hat in letzter Zeit bedauerlicherweise wieder an Dynamik eingebüßt. Nachdem sie Ende Juli ein 5-Monats-Hoch von 10,71 Euro erreicht hatte, ist der Kurs um beachtliche 7,50% gesunken. Die Abschläge im August betragen rund 1,80%, was insgesamt eine bessere Performance als die des Gesamtmarktes (DAX) darstellt; dieser verbucht aktuell einen Verlust von mehr als 4%.

Einfluss jüngster Zahlen auf den Aktienkurs

Neben der generellen Marktinstabilität beeinträchtigen auch die neuesten Daten den Börsenkurs. Hohe Ausgaben für Abfindungen und Rechtsstreitigkeiten führten zu einem Gewinneinbruch bei Deutschlands größtem privaten Geldhaus im zweiten Quartal um etwa 27% auf ungefähr 763 Millionen Euro.

Semesterüberblick über die Erträge

Betrachtet man das Halbjahr jedoch aus einer breiteren Perspektive ergibt...