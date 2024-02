Servotronics Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

In den letzten vier Wochen wurden bei Servotronics keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Servotronics daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,22 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft.

Jedoch liegt die Dividendenrendite von Servotronics derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,62 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Servotronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 11,95 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 12,66 USD weicht um +5,94 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Alles in allem erhält die Servotronics-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Basis der einfachen Charttechnik.