Servotronics Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Servotronics hat im letzten Jahr eine Rendite von 17,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 226,96 Prozent unter dem Durchschnitt (244,55 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 408,51 Prozent, wobei Servotronics aktuell um 390,92 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Servotronics bei 11,96 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,12 USD hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +9,7 Prozent im Vergleich zum GD200 und zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 12,83 USD, was zu einer neutralen Bewertung von +2,26 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Servotronics mit einem Wert von 8,22 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 33, was bedeutet, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 17,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 17,65) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Servotronics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.