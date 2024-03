Servotronics Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Dividendenpolitik von Servotronics wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -17,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Servotronics in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Servotronics auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien schneidet Servotronics hingegen positiv ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 8,22, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 33 liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Servotronics-Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 11,99 USD, während der aktuelle Kurs bei 13,27 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +10,68 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein ähnliches Bild mit einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend kann Servotronics in der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet werden.