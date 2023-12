Servotronics Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) für Servotronics liegt bei 37,8 und wird daher als "neutral" bewertet, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 36, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Zusammenfassend wird daher für diese Kategorie die Einstufung "neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Servotronics langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was zu einem insgesamt "guten" Stimmungsbild führt.

Die fundamentale Analyse basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass Servotronics mit einem Wert von 8,22 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,85. Dies führt zu einer Bewertung als "gut"-Empfehlung, da das Unternehmen als unterbewertet eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Servotronics im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" mit einer Rendite von -2,48 Prozent mehr als 147 Prozent hinter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 240,57 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.