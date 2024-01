Serviceware Aktie: Gut oder schlecht?

Serviceware hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 53,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 12,43 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Serviceware eine Outperformance von +41,42 Prozent im Branchenvergleich verzeichnet hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Serviceware mit einer mittleren Rendite von 7,94 Prozent im letzten Jahr um 45,91 Prozent überdurchschnittlich abschneiden. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 64,29 Punkten, was bedeutet, dass die Serviceware-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI von 30,18 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Serviceware. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Serviceware unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt und die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Was die Dividende betrifft, weist Serviceware derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf. Im Vergleich dazu liegt der Branchendurchschnitt ("Software") bei 22,84 %. Mit einer Differenz von lediglich 22,84 Prozentpunkten erhält Serviceware daher eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.