Serviceware Aktie: Die Bären zittern!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken unter den Anlegern überwiegend positiv. An vier Tagen wurde ein positives Stimmungsbarometer verzeichnet, während negative Diskussionen nicht registriert wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Serviceware diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 22,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 22,91). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Serviceware-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Aus technischer Sicht betrachtet, liegt der aktuelle Kurs der Serviceware bei 11,35 EUR und weist eine Entfernung von +40,82 Prozent vom GD200 (8,06 EUR) auf. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 8,99 EUR auf, was einem Abstand von +26,25 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Serviceware-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von 53,85 Prozent erzielt und liegt damit 49,54 Prozent über dem Durchschnitt (4,31 Prozent) von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 10,39 Prozent, wobei Serviceware aktuell 43,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.