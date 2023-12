Service Stream Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Service Stream-Aktie hat in den letzten Tagen positive Entwicklungen verzeichnet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,8 AUD, während der aktuelle Kurs 0,935 AUD beträgt. Dies entspricht einer Distanz von +16,88 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,9 AUD, was einer Distanz von +3,89 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Service Stream in diesem Bereich somit die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength-Index weist darauf hin, dass die Aktie der Service Stream als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 30, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 38,89 liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls positive Entwicklungen, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich auf die positiven Aspekte von Service Stream, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.