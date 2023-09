Service, Qualität, Nachhaltigkeit, Vertrauenswürdigkeit: / pro optik fährt bei aktuellen Tests top Ergebnisse ein

Wendlingen (ots) -- Deutsches Institut für Servicequalität, F.A.Z.-Institut und Focus Money bzw. Focus haben pro optik zuletzt überprüft- Tester loben überzeugenden Service, Expertise der pro optik Fachkräfte, Nachhaltigkeit und Vertrauenswürdigkeit- Unternehmen setzt auch in Zeiten des Fachkräftemangels konsequent auf ausgebildetes PersonalBeratungsqualität, Produktqualität, Service, Kommunikation, Nachhaltigkeit, Vertrauenswürdigkeit - Deutschlands drittgrößte Optikerkette pro optik hat 2023 einmal mehr bei unabhängigen Tests überzeugt. So hat unter anderen das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) dem Unternehmen mit seinem berühmten First-Class-Service "sehr gute" Arbeit bescheinigt, sowohl bei der Beratung als auch bei der Kommunikationsqualität. Das F.A.Z.-Institut nahm pro optik im Rahmen einer Studie in Zusammenarbeit mit ServiceValue in seine Liste der "Höchst vertrauenswürdigen Unternehmen 2023" auf und auch die Auszeichnung "Deutschlands Beste Nachhaltigkeit" von Focus Money verdienten sich die Wendlinger. Zudem gehört pro optik zu "Deutschlands Besten 2023" in der großen Online-Kundenbewertungsanalyse von Focus und Focus Money. Micha S. Siebenhandl, CEO von pro optik: "Es freut uns sehr, dass unabhängige Testinstitute unser hohes Qualitätsniveau, unseren Service und andere wichtige Aspekte unseres Unternehmens immer wieder positiv bewerten, weil es unser großes Engagement in diesem Bereich bestätigt. Wir setzen ausschließlich auf perfekt ausgebildetes Personal, das die Kunden fachkundig, freundlich und individuell beraten kann. Das spüren unsere Kunden und offensichtlich auch die Tester." Die jüngsten positiven Testergebnisse sind nur die Fortsetzung einer Serie erfreulicher Checks. Erst Anfang des Jahres hatte SAT.1 CHECK in einem großen Test bei pro optik starken Service und hohe Qualität bestätigt. Zuvor hatte die Optikerkette in der Konsumentenbefragung DEUTSCHLAND TEST des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) den ersten Platz belegt.Beim Test des Deutschen Instituts für Servicequalität im Auftrag des Nachrichtensenders ntv schnitt pro optik erstklassig ab und erhielt sowohl im Gesamtergebnis (82,8 von 100 Punkten), bei der Beratungskompetenz (85,9 von 100 Punkten) und der Kommunikationsqualität (88,2 von 100 Punkten) die Bestnote "Sehr gut". Damit belegte pro optik den dritten Platz, noch vor anderen großen deutschen Optikern. Besonders angetan waren die Tester von der kompetenten Beratung der freundlichen Angestellten. Dabei fiel besonders auf, dass sich pro optik viel Zeit für die Anliegen der Kunden nimmt und immer gute Lösungen findet. Darüber hinaus wurden auch das "ansprechende Filialumfeld" und das "Angebot inklusive des umfangreichen Sortiments an Kontaktlinsen und Brillenzubehör" gelobt.F.A.Z.-Institut, Focus Money und Focus loben pro optikDas F.A.Z.-Institut bescheinigt pro optik, zu den "Höchst vertrauenswürdigen Unternehmen 2023" in Deutschland zu gehören. Das ergab ein sogenanntes "Social Listening", bei dem das Unternehmen auf die Aspekte Vertrauen, Management, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Produkte und Service sowie Arbeitgeber untersucht wurde. Auch in puncto Nachhaltigkeit steht das Unternehmen vorbildlich da. Laut dem Deutschlandtest "Deutschlands Beste Nachhaltigkeit" von Focus Money hat pro optik hier ein besonders gutes Image. Im Bereich Optiker hat die Optikerkette sogar den zweitbesten Score von insgesamt fünf bekannten Unternehmen. Und auch in der Liste von "Deutschlands Besten 2023" von Focus und Focus Money, die in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal erstellt wurde, ist pro optik in der Kategorie Optiker vertreten.Beratung und Service werden groß geschriebenZuvor hatte pro optik bereits im großen SAT.1 CHECK Test überzeugt. Dort hatten unabhängige Sachverständige die Beratung und Anpassung von Brillen überprüft - im Vergleich mit fünf weiteren großen Optikerketten. Insgesamt 9 Brillen wurden damals bewertet, nur drei schnitten gut ab, zwei davon von pro optik. Und im DEUTSCHLAND TEST des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung belegte pro optik mit einem Score von 100 den ersten Platz in der Kategorie "Optiker". Sicher stellt pro optik die ausgezeichnete Beratung und seinen First-Class-Service unter anderem mit seinem branchenweit einzigartigen Ausbildungsprogramm. Im pro optik Campus werden Know-how und Servicekompetenz ausgiebig geschult, um über alle Filialen in ganz Deutschland hinweg - pro optik unterhält derzeit fast 200 Flächen - die gleiche optimale Servicequalität sicherzustellen. Micha S. Siebenhandl: "Wir beschäftigten ausschließlich perfekt geschultes Fachpersonal, um solch erstklassigen Kundenservice zu ermöglichen. Darüber hinaus legen wir auch besonderen Wert darauf, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen Standorten ausgiebig Zeit für unsere Kunden nehmen. Nur so kann individuell und erfolgreich beraten werden und die Kunden fühlen sich gut aufgehoben." Das freundliche Lächeln und das Gefühl, herzlich willkommen zu sein, gibt es selbstverständlich obendrein.Weitere Informationen unter: www.prooptik.deÜber pro optik:pro optik ist mit aktuell 197 Flächen die drittgrößte Optikergruppe in Deutschland. Das Unternehmen hat im Jahr 2022 insgesamt 154 Mio. Euro Umsatz generiert. Das Unternehmen mit Sitz in Wendlingen am Neckar wurde 1987 gegründet und blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung und kontinuierliches Wachstum zurück. Ein wesentlicher Meilenstein der jüngeren Vergangenheit ist die Erweiterung des Produktspektrums um die Hörakustik. CEO des Unternehmens ist seit März 2020 Micha S. Siebenhandl. www.prooptik.de