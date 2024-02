Service Properties Trust Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der aktuelle RSI-Wert für die Service Properties Trust beträgt 40,54, was auf neutralen Boden hinweist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI damit eine Neutralbewertung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Service Properties Trust-Aktie sind 0 Bewertungen positiv, 1 neutral und 0 negativ. Dies ergibt im Durchschnitt ein neutrales Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 8 USD, was eine mögliche Steigerung um 13,48 Prozent vom letzten Schlusskurs (7,05 USD) bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist positiv, nämlich "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Service Properties Trust zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Anlegerstimmung waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gestimmt, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Service Properties Trust daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.